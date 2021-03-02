Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что сейчас в Украине не обнаружено мутировавшего британского коронавируса или из ЮАР.

По его словам, сейчас циркулирует сугубо европейский штамм, как испанский или итальянский.

— Чтобы исследовать мутации штамма, нужно иметь соответствующие лаборатории. У нас есть в Институте микробологии, но там старое оборудование. Оно нуждается в модернизации, и мы этим сейчас занимаемся, — рассказал Степанов в эфире одного из телеканалов.

Министр сказал, что пока образцы отправляют в лаборатории мира:

— В клинику Шарите в Берлине отправили 200 образцов. По 48 получили ответ, что у нас циркулирует сугубо европейский штамм. И сейчас отправляем еще 350 образцов в Лондон, — подчеркнул он.

Во Львовской области зафиксированы случаи заражения двумя штаммами коронавируса, однако это точно не южноафриканский или британский.

В регионе циркулируют генотипы В1 и В11.