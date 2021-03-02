Представитель президента в Конституционном суде Украины и народный депутат от партии Слуга народа Федор Вениславский рассказал, что нужно для того, чтобы возобновить доверие к КСУ.

Об этом он сообщил в студии Свободы слова на телеканале ICTV.

— Президент Владимир Зеленский пообещал и он будет инициировать законопроекты, которые обеспечат максимально прозрачный и качественный отбор судей в КСУ. Как только мы заполним вакансии, которые сейчас существуют, и естественным путем в отставку уйдут судьи, которые не ассоциируют себя с высоким уровнем добросовестности и будут избраны новые судьи — тогда КСУ заработает и с его деятельностью не будет никаких проблем, — отметил Вениславский.

Он добавил, что закон о КСУ и Конституция Украины 2016 года таким образом защитила судей Конституционного суда, что проголосовать за отставку судьи КСУ может только непосредственно сам суд.

Также председатель Центра правовых и криминологических исследований Анна Маляр напомнила, что судей КСУ назначают сроком на девять лет.

— Там есть еще судьи, которых назначал Янукович, и пока не истечет срок нельзя назначать нового судью. Поэтому обновить его сразу не получится.

Маляр отметила, что с нуля возобновить доверие к КСУ возможно лишь при условии изменения Конституции Украины, но чтобы ее изменить необходимо заключение КСУ. Она добавила, что это “полный тупик”.

Во время форума Украины 30. Развитие правосудия президент Украины Владимир Зеленский отметил, что КСУ стал синонимом недоверия. Возобновить доверие к этому органу с нуля возможно только путем прозрачного отбора судей.