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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Это полный тупик: Вениславский и Маляр о возобновлении доверия к КСУ

Представитель президента в Конституционном суде Украины и народный депутат от партии Слуга народа Федор Вениславский рассказал, что нужно для того, чтобы возобновить доверие к КСУ.

КСУ

Об этом он сообщил в студии Свободы слова на телеканале ICTV.

— Президент Владимир Зеленский пообещал и он будет инициировать законопроекты, которые обеспечат максимально прозрачный и качественный отбор судей в КСУ. Как только мы заполним вакансии, которые сейчас существуют, и естественным путем в отставку уйдут судьи, которые не ассоциируют себя с высоким уровнем добросовестности и будут избраны новые судьи — тогда КСУ заработает и с его деятельностью не будет никаких проблем, — отметил Вениславский.

Он добавил, что закон о КСУ и Конституция Украины 2016 года таким образом защитила судей Конституционного суда, что проголосовать за отставку судьи КСУ может только непосредственно сам суд.

Также председатель Центра правовых и криминологических исследований Анна Маляр напомнила, что судей КСУ назначают сроком на девять лет.

— Там есть еще судьи, которых назначал Янукович, и пока не истечет срок нельзя назначать нового судью. Поэтому обновить его сразу не получится.

Маляр отметила, что с нуля возобновить доверие к КСУ возможно лишь при условии изменения Конституции Украины, но чтобы ее изменить необходимо заключение КСУ. Она добавила, что это “полный тупик”.

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Во время форума Украины 30. Развитие правосудия президент Украины Владимир Зеленский отметил, что КСУ стал синонимом недоверия. Возобновить доверие к этому органу с нуля возможно только путем прозрачного отбора судей.

Источник: Свобода слова

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