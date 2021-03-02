Украина вводит санкции в отношении австрийской компании из-за театра в Крыму

Украина начала введение санкций в отношении австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au и его руководства.

Причиной таких действий стало строительство этим бюро оперного театра в оккупированном Россией Севастополе.

— В связи с участием австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au в проекте по построению оперного театра в оккупированном Россией Севастополе Украина начала внутригосударственные процедуры уголовного преследования австрийского архитектурного бюро, — сообщили в МИД Украины на запрос Радио Свобода.

Также в МИД отметили, что Украина начала введение санкций против компании и ее руководства за сотрудничество с российской оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии Крыма.

12 июня 2019 тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал два распоряжения о создании в оккупированном россиянами Крыму двух учреждений культуры — Академии хореографии и Севастопольского театра оперы и балета.

На общественных слушаниях в апреле 2019 года местные жители выступили против строительства театра на мысе Хрустальный. В то же время, проект строительства поддержал президент РФ Владимир Путин.

Оперный театр планируют построить до 2023 года. Он будет содержать два зала — большой и малый, а также ресторан на 350 человек.

26 февраля секретарь СНБО Александр Данилов сообщил, что Украина ввела санкции против десяти бывших высокопоставленных военнослужащих и силовиков, которые предали украинскую присягу во время аннексии Крыма Российской Федерацией.

Под санкции попали экс-глава СБУ Александр Якименко и бывший генерал внутренней службы Украины Виталий Захарченко.