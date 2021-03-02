В Украине заблокировали 44 сайта по продаже поддельного алкоголя

Фискальная служба Украины прекратила деятельность 44 сайтов, через которые продавали фальсифицированный алкоголь.

Устанавливаются лица, причастные к незаконному обороту алкогольных товаров.

Кроме того, 1 марта в Харьковской области было выявлено более 16 тонн контрафактного алкоголя стоимостью около 4 млн грн. Продукция, имитирующая водку, шампанское и коньяк, разливалась в подпольном цеху в пластиковые бутылки с использованием поддельных марок акцизного налога.

По данным ГФС, продавали алкогольный фальсификат через оптово-розничную сеть Харькова и области, а также через службу курьерской доставки.

Также ГФС в Киеве нашла склад с фальсификатом. На этом складе с целью сбыта незаконно хранилась алкогольная продукция на 2 млн грн, маркированная марками акцизного налога с явными признаками подделки.

1 февраля 2021 года ГФС запустила операцию Спирт для борьбы с нелегальными подакцизными товарами, в ходе которой на конец месяца изъято 226 тонн спирта, 134 тонны ликероводочных изделий, 547 тыс. пачек табачных изделий и более 8 тыс. марок акцизного налога.

Источник: ГФС