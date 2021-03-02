В Украине увеличат минимальный размер алиментов

Верховная Рада Украины намерена увеличить минимальный размер алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников.

За принятие проекта закона Украины О внесении изменений в Семейный кодекс Украины (относительно увеличения минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников) регистрационный №3881 в первом чтении проголосовали 339 народных депутатов.

Законопроектом предлагается усовершенствовать законодательные положения, устранить дискриминационные возникшие разногласия в статьях 182 и 272 Семейного кодекса.

Проектом Закона предлагается внести изменения в часть вторую статьи 272 Семейного кодекса и законодательно закрепить минимальный размер алиментов, подлежащей взысканию ребенка с других членами семьи и родственников не менее 50% прожиточного минимума (по действующему законодательству это 30%, — Ред.) для ребенка соответствующего возраста.

Среди инициаторов законопроекта народные депутаты от партии Слуга народа Николай Стефанчук, Юлия Диденко, Александр Федиенко и другие.

В 2020 году Верховная Рада приняла решение об обязательной ежегодной индексации исполнителем размера алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме.

Документом вносится изменение в ст. 71 Закона Украины Об исполнительном производстве. Индексация алиментов будет проводиться ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов.