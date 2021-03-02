PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Марія Степанюк |

В Украине увеличат минимальный размер алиментов

Верховная Рада Украины намерена увеличить минимальный размер алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников.

батько і дитина

За принятие проекта закона Украины О внесении изменений в Семейный кодекс Украины (относительно увеличения минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников) регистрационный №3881 в первом чтении проголосовали 339 народных депутатов.

Законопроектом предлагается усовершенствовать законодательные положения, устранить дискриминационные возникшие разногласия в статьях 182 и 272 Семейного кодекса.

Проектом Закона предлагается внести изменения в часть вторую статьи 272 Семейного кодекса и законодательно закрепить минимальный размер алиментов, подлежащей взысканию ребенка с других членами семьи и родственников не менее 50% прожиточного минимума (по действующему законодательству это 30%, — Ред.) для ребенка соответствующего возраста.

Среди инициаторов законопроекта народные депутаты от партии Слуга народа Николай Стефанчук, Юлия Диденко, Александр Федиенко и другие.

В Украине увеличат минимальный размер алиментов

В 2020 году Верховная Рада приняла решение об обязательной ежегодной индексации исполнителем размера алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме.

Читайте
Алименты в Украине 2021: как получить и что для этого нужно

Документом вносится изменение в ст. 71 Закона Украины Об исполнительном производстве. Индексация алиментов будет проводиться ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов.

Источник: Верховная Рада

Фото: Depositphotos

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх