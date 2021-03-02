Люди, страдающие от аллергии в период весеннего цветения деревьев, могут вакцинироваться против коронавируса. Сезонная аллергия не является противопоказанием к вакцинации.

Об этом Фактам ICTV рассказал кандидат медицинских наук, главный врач клиники иммунологии и аллергологии, президент Украинской школы молекулярной иммунологии и аллергологии Александр Назаренко.

— Связи между аллергией к весеннему цветению деревьев и вакциной против коронавируса вообще нет. Если у человека будет аллергия, он может выпить антигистаминные препараты и сделать эту прививку. Это не является стопроцентным противопоказанием, — отметил Александр Назаренко.

По его словам, то, что человек пьет различные лекарства против аллергии в этот период, также не является противопоказанием.

— Противогистаминные препараты не мешают вакцинации, — добавил аллерголог.

В то же время вакцинацию могут не проводить человеку, страдающему от аллергии, во время обострения.

— Если у человека обострение — приступ удушья, выраженный насморк, то это относительные противопоказания к вакцинации, — пояснил Александр Назаренко.

Кроме того, вообще люди с аллергией могут по-другому реагировать на вакцину. Поэтому стоит перед прививкой посоветоваться с врачом.

— Если человек склонен к аллергии, у него повышенный риск различных неспецифических реакций, то может немного среагировать на вакцину, на ее компоненты, — подводит итог врач.

Вакцинация против коронавируса

В Украине с 24 февраля продолжается процесс вакцинации населения.

В Минздраве разрешили делать прививки остатками вещества.

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