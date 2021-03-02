Владимира Зеленского вакцинировали против коронавируса во время поездки на Донбасс.
Президент выложил в соцсети фото с процедуры.
— Врачей и военных уже вакцинируют. Всех призываю записаться в очередь в Дії. Бояться нечего, подаю личный пример, — подписал фото президент.
Он получил первую прививку британской вакциной Covishield, произведенной в Индии.
Глава государства 2 марта отправился с рабочим визитом в зону ООС, где должен встретиться с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.
Днем ранее, 1 марта, министр здравоохранения Максим Степанов сделал прививку от коронавируса вакциной Covishield производства компании AstraZeneca.
Прививку министр делал в Александровской клинической больнице Киева, которая с начала эпидемии принимает больных коронавирусом. Перед тем, как сделать инъекцию, ему измерили температуру и давление.