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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Зеленского вакцинировали от коронавируса

Владимира Зеленского вакцинировали против коронавируса во время поездки на Донбасс.

Зеленского вакцинировали от коронавируса

Президент выложил в соцсети фото с процедуры.

— Врачей и военных уже вакцинируют. Всех призываю записаться в очередь в Дії. Бояться нечего, подаю личный пример, — подписал фото президент.

Он получил первую прививку британской вакциной Covishield, произведенной в Индии.

Глава государства 2 марта отправился с рабочим визитом в зону ООС, где должен встретиться с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Днем ранее, 1 марта, министр здравоохранения Максим Степанов сделал прививку от коронавируса вакциной Covishield производства компании AstraZeneca.

Прививку министр делал в Александровской клинической больнице Киева, которая с начала эпидемии принимает больных коронавирусом. Перед тем, как сделать инъекцию, ему измерили температуру и давление.

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