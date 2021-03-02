Зеленский надеется на дальнейшее давление ЕС на РФ из-за ситуации на Донбассе

Владимир Зеленский поблагодарил президента Европейского совета Шарля Мишеля за поддержку в урегулировании ситуации на Донбассе, а также выразил надежду на дальнейшую мобилизацию давления стран ЕС на Россию.

Об этом сообщил Зеленский в ходе совместного брифинга с Мишелем на Донбассе. Глава государства выразил благодарность ЕС и Мишелю за поддержку Украины. Кроме того, президент отметил масштабные усилия ЕС по содействию в улучшении гуманитарной ситуации на временно оккупированных территориях.

— Буду благодарен за дальнейшую мобилизацию давления ЕС на Россию. Украина желает мира и пытается его достигнуть политико-дипломатическим путем. И мы сможем это сделать только вместе, ощущая поддержку международную поддержку и вашу поддержку, как председателя Европейского совета, ради стабильности и безопасности на европейском континенте. Благодарю за ваше присутствие на Донбассе. Это сильный сигнал. Благодарю, что ваше путешествие в Украину началось именно с Донбасса, — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, Украина делает все для того, чтобы украинцы, живущие на временно оккупированных территориях, чувствовали поддержку.

ЕС ввел санкции против чиновников РФ

Евросоюз ввел санкции против российских чиновников, связанных с преследованием и тюремным заключением оппозиционера Алексея Навального. Они также ответственны за серьезное нарушение прав человека. Речь идет о произвольных арестах и задержаниях, подавлении мирных собраний, а также свободы выражения мнений.

Под санкции ЕС попали четверо чиновник РФ, в частности генпрокурор России Игорь Краснов, глава СК Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников.

Ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов на территории Евросоюза. Кроме того, физическим и юридическим лицам в ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять средства перечисленным лицам.

Четырем чиновникам запрещено устраивать поездки в ЕС, а их активы на территории Евросоюза замораживают. Также другим лицам на территории ЕС запрещено предоставлять средства этим чиновникам любым способом.