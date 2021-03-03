Ждем мощного осуждения российской агрессии со стороны ЕС — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не верит, что Европейский союз сможет восстановить прежние отношения с Россией до восстановления территориальной целостности Украины.

Об этом Зеленский заявил во время совместного брифинга с президентом СС Шарлем Мишелем.

Глава государства ожидает, что в конце марта Европейский союз осудит российскую агрессии против Украины, а также даст относительно этого мощный сигнал.

— Я надеюсь, что по итогам заседания ЕС в конце марта будет предоставлено мощный сигнал относительно осуждения агрессии России против Украины. Я не верю в возвращение к business as usual (бизнес, работающий в обычном режиме, — Ред.) в отношениях между Евросоюзом и Россией без восстановления территориальной целостности Украины, — заявил Зеленский.

Отношения Евросоюза и России

Европейский союз начал вводить санкционные запреты против российских чиновников за нарушение прав человека в РФ. Под запреты попали четыре представителя России, имеющих отношение к произвольным арестам и задержаниям, а также подавлении мирных собраний граждан на территории России.

Чиновникам запрещено ездить в ЕС и пользоваться активами на территории Европейского союза, также другим лица запрещено передавать средства этим чиновникам любым способом.

В связи с этим Украина ожидает такой же шаг в свою сторону за нарушение прав человека относительно граждан Украины, которые проживают на временно оккупированной территории.

Владимир Зеленский также поблагодарил президента ЕС Шарля Мишеля за поддержку в урегулировании ситуации на Донбассе, поскольку именно Европейский союз приводит масштабные усилия для улучшения гуманитарной ситуации в ОРДЛО.

По словам Зеленского, Украина также прилагает все усилия для того, чтобы украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях, чувствовали сильную поддержку украинского государства.