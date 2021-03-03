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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Кабмин поручил Укргаздобыче продавать газ на равных условиях всем компаниям

Компания Укргаздобыча должна продавать на рынке весь газ на условиях не худших условиях, чем она его продает группе Нафтогаз.

видобуток газу

Соответствующее поручение Кабмин дал Министерству экономики, которое должно разработать проект постановления. Таким образом правительство хочет обязать компанию Укргаздобычу с апреля 2021 года продавать 100% отпуска объема природного газа всем участникам рынка.

По словам исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, основные объемы газа добываются дочерней компанией Нафтогаза — Укргаздобычей. Но скважины, которыми пользуется компания, государство передало ей бесплатно.

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Кроме того, полученный газ Укргаздобыча не продает на рынке, а передает Нафтогазу. Поэтому, по его мнению, из-за такого контроля на рынке, цена может быть выше уровня, который был бы при совершенной конкуренции.

Также Кабмин дал еще одно поручение. В частности, в марте Нафтогаз должен продавать газ оптом по фиксированной цене.

Эта услуга должна быть доступной поставщикам и производителям тепловой энергии с 1 апреля 2021-го по 30 апреля 2022 года.

Фото: Pexels

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