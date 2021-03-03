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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Почти 2 тыс. прививок за сутки: статистика вакцинации в Украине на 3 марта

По состоянию на утро 3 марта 2021 года в Украине провели 6 888 прививок от коронавируса.

вакцинація від коронавірусу

За последние сутки вакцинировали еще 1 983 человека.

Больше всего украинцев за все время вакцинировали в Донецкой области — 620 человек.

Стал лидером регион и по количеству прививок, проведенных в течение последних суток — 220 людей.

Прививки в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область — 50 прививок;
  • Волынская область — 60 прививок;
  • Днепропетровская область — 210 прививок;
  • Донецкая область — 220 прививок;
  • Житомирская область — 60 прививок;
  • Закарпатская область — 60 прививок;
  • Запорожская область — 30 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 63 прививок;
  • Киевская область — 50 прививок;
  • Кировоградская область — 40 прививок;
  • Луганская область — 140 прививок;
  • Львовская область — 80 прививок;
  • Николаевская область — 60 прививок;
  • Одесская область — 80 прививок;
  • Полтавская область — 70 прививок;
  • Ровенская область — 80 прививок;
  • Сумская область — 30 прививок;
  • Тернопольская область — 80 прививок;
  • Харьковская область — 30 прививок;
  • Херсонская область — 100 прививок;
  • Хмельницкая область — 80 прививок;
  • Черкасская область — 30 прививок;
  • Черновицкая область — 50 прививок;
  • Черниговская область — 140 прививок.

В Киеве сделали 90 прививок.

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Вакцинация против коронавируса

В Украине с 24 февраля продолжается вакцинация против коронавируса.

Прививки проводят медикам.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Pixabay

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