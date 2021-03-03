По состоянию на утро 3 марта 2021 года в Украине провели 6 888 прививок от коронавируса.

За последние сутки вакцинировали еще 1 983 человека.

Больше всего украинцев за все время вакцинировали в Донецкой области — 620 человек.

Стал лидером регион и по количеству прививок, проведенных в течение последних суток — 220 людей.

Прививки в регионах за последние сутки:

Винницкая область — 50 прививок;

Волынская область — 60 прививок;

Днепропетровская область — 210 прививок;

Донецкая область — 220 прививок;

Житомирская область — 60 прививок;

Закарпатская область — 60 прививок;

Запорожская область — 30 прививок;

Ивано-Франковская область — 63 прививок;

Киевская область — 50 прививок;

Кировоградская область — 40 прививок;

Луганская область — 140 прививок;

Львовская область — 80 прививок;

Николаевская область — 60 прививок;

Одесская область — 80 прививок;

Полтавская область — 70 прививок;

Ровенская область — 80 прививок;

Сумская область — 30 прививок;

Тернопольская область — 80 прививок;

Харьковская область — 30 прививок;

Херсонская область — 100 прививок;

Хмельницкая область — 80 прививок;

Черкасская область — 30 прививок;

Черновицкая область — 50 прививок;

Черниговская область — 140 прививок.

В Киеве сделали 90 прививок.

Вакцинация против коронавируса

В Украине с 24 февраля продолжается вакцинация против коронавируса.

Прививки проводят медикам.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.