По состоянию на утро 3 марта 2021 года в Украине провели 6 888 прививок от коронавируса.
За последние сутки вакцинировали еще 1 983 человека.
Больше всего украинцев за все время вакцинировали в Донецкой области — 620 человек.
Стал лидером регион и по количеству прививок, проведенных в течение последних суток — 220 людей.
Прививки в регионах за последние сутки:
- Винницкая область — 50 прививок;
- Волынская область — 60 прививок;
- Днепропетровская область — 210 прививок;
- Донецкая область — 220 прививок;
- Житомирская область — 60 прививок;
- Закарпатская область — 60 прививок;
- Запорожская область — 30 прививок;
- Ивано-Франковская область — 63 прививок;
- Киевская область — 50 прививок;
- Кировоградская область — 40 прививок;
- Луганская область — 140 прививок;
- Львовская область — 80 прививок;
- Николаевская область — 60 прививок;
- Одесская область — 80 прививок;
- Полтавская область — 70 прививок;
- Ровенская область — 80 прививок;
- Сумская область — 30 прививок;
- Тернопольская область — 80 прививок;
- Харьковская область — 30 прививок;
- Херсонская область — 100 прививок;
- Хмельницкая область — 80 прививок;
- Черкасская область — 30 прививок;
- Черновицкая область — 50 прививок;
- Черниговская область — 140 прививок.
В Киеве сделали 90 прививок.
Вакцинация против коронавируса
В Украине с 24 февраля продолжается вакцинация против коронавируса.
Прививки проводят медикам.
Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.