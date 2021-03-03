Одалиска Тараса Шевченко появится на марке Укрпочты, которую она представляет к празднику 8 марта. Гендиректор Игорь Смелянский анонсировал выпуск марок в стиле ню под названием Ее величество — женщина.

— Укрпочта выпускает не просто марку к 8 марта, а марку в жанре ню или, как напишут неопытные художники и почтовики, “марки с обнаженными женщинами”, — написал он в соцсети.

По его словам, речь идет о работах Тараса Шевченко и современного украинского художника Андрея Чебыкина, которые превозносят женскую силу и красоту, дух и свободу.

Одна из марок украсит картина Шевченко Одалиска (1840).

Презентация марок состоится 5 марта в Национальном музее Тараса Шевченко.

Тираж каждой марки — 130 тыс. экземпляров. Стоимость марочного листа, на котором 9 марок, – 81 грн. То есть цена одной марки – 9 грн.

Укрпочта перенесла дату введения в обращение почтовых марок Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска с 23 февраля на 14 марта 2021 года.

Инициативу ввести в оборот новые марки именно 23 февраля украинцы восприняли неоднозначно.

Фото: Ігор Смілянський