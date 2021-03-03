19 правоохранителей привлекли к ответственности за нарушение прав заключенных

В Киевской области обнаружили многочисленные нарушения по соблюдению прав задержанных и заключенных в помещениях Нацполиции и других местах несвободы.

Среди основных нарушений — в изоляторах временного содержания не соблюдались режимные требования и медико-санитарное обеспечение заключенных.

В конвойных подразделениях заключенных периодически доставляли в следственный изолятор с наркотическими веществами. Также правоохранители несвоевременно информировали задержанных о центрах бесплатной правовой помощи.

Также они не совершали действенных мер относительно надлежащего функционирования комнат для задержанных и содержания под стражей в непредусмотренных для этого местах.

За такие нарушения к дисциплинарной ответственности привлекли 19 правоохранителей. Еще более 30 дел рассматривает прокуратура.

Также прокуратура открыла уголовное производство за умышленное непривлечение лица к административному аресту. Сотрудников полиции подозревают по статье 382 (Неисполнение судебного решения) УК Украины. Такое нарушение карается лишением свободы до восьми лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Минюст уменьшит количество тюрем

Министерство юстиции приняло решение сократить количество тюрем в Украине. На территории страны ни одна тюрьма не заполнена на 100%, в отличие от следственных изоляторов.

Также в законодательство Украины планируют внести изменения, которые позволят ведомству переходить на учреждения исполнения наказаний с комбинированным режимом безопасности.

Источник: Киевская городская прокуратура