Не защищает обличителей: Зеленский вернул Раде закон о предотвращении коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон О предотвращении коррупции, который Верховная Рада приняла в начале февраля 2021 года.

В документе говорится о создании Единого портала сообщений обличителей, где можно будет анонимно пожаловаться на факт коррупции.

Глава государства подчеркнул, что документ не защищает права обличителей преступления, а также не отвечает нормам Конституции Украины.

В частности, в документе говорится о сборе данных о людях, которые сообщают о коррупции. При этом цель такой процедуры не обоснована.

— Мы должны защитить обличителей, изменить подход с точки зрения их безопасности, как в цивилизованных странах. Любой человек имеет право обратиться в правоохранительные органы, чтобы сообщить о коррупционных действиях.

Дополняется …