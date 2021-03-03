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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Юлія Захарченко |

Обворовывали счета умерших: в Киеве работники госбанка присвоили 1 млн грн клиентов

В Киеве двое должностных лиц центрального отделения одного из государственных банков присвоили более 1 млн грн, которые принадлежали клиентам учреждения.

Обворовывали счета умерших: в Киеве работники госбанка присвоили 1 млн грн клиентов

Почти в течение трех лет должностные лица, используя логин и пароль, получали доступ к банковской системе. Несмотря на процедуру поступления заявлений в банк о закрытии карточных счетов, они формировали заявления на выдачу наличных, подделывали подписи клиентов банка и снимали наличные через кассу даже со счетов умерших людей.

Жертвами этой преступной схемы стали около 100 украинцев, которым вызвали материальный ущерб на сумму свыше 1 млн грн. Среди пострадавших также украинцы, проживающие на временно оккупированной территории Украины.

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Чиновникам объявили подозрение по статье ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), статье 27 (Виды соучастников) и статье 366 (Служебный подлог) УК Украины.

В Киеве коммунальщики присвоили 700 тыс. грн

В Киеве чиновники коммунального предприятия исполнительного органа КГГА присвоили 700 тыс. грн бюджетных средств, выделенных на утепление жилых домов.

Речь идет о деньгах, выделенных за выполнение работ в проектах, которые победили в 2018-2019 годах в конкурсах по реализации энергоэффективных мероприятий в жилых домах столицы. Сейчас подозреваемым выбирают меру пресечения и принимают решение об отстранении их от должностей. Досудебное расследование продолжается.

Источник: Киевская городская прокуратура

Фото: Pexels

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