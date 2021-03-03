Обворовывали счета умерших: в Киеве работники госбанка присвоили 1 млн грн клиентов

В Киеве двое должностных лиц центрального отделения одного из государственных банков присвоили более 1 млн грн, которые принадлежали клиентам учреждения.

Почти в течение трех лет должностные лица, используя логин и пароль, получали доступ к банковской системе. Несмотря на процедуру поступления заявлений в банк о закрытии карточных счетов, они формировали заявления на выдачу наличных, подделывали подписи клиентов банка и снимали наличные через кассу даже со счетов умерших людей.

Жертвами этой преступной схемы стали около 100 украинцев, которым вызвали материальный ущерб на сумму свыше 1 млн грн. Среди пострадавших также украинцы, проживающие на временно оккупированной территории Украины.

Чиновникам объявили подозрение по статье ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), статье 27 (Виды соучастников) и статье 366 (Служебный подлог) УК Украины.

В Киеве коммунальщики присвоили 700 тыс. грн

В Киеве чиновники коммунального предприятия исполнительного органа КГГА присвоили 700 тыс. грн бюджетных средств, выделенных на утепление жилых домов.

Речь идет о деньгах, выделенных за выполнение работ в проектах, которые победили в 2018-2019 годах в конкурсах по реализации энергоэффективных мероприятий в жилых домах столицы. Сейчас подозреваемым выбирают меру пресечения и принимают решение об отстранении их от должностей. Досудебное расследование продолжается.

Источник: Киевская городская прокуратура