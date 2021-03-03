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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Президент Евросовета пообещал Зеленскому ускорить поставки вакцин в рамках COVAX

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что будет лично заниматься тем, чтобы ускорить поставки вакцин от Covid-19 в Украину в рамках механизма COVAX.

Шарль Мішель - президент Євроради

Об этом он заявил в Киеве на общей пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

По его словам, Евросоюз уже предоставил Украине €190 млн на борьбу с Covid-19 и €1,2 млрд макрофинансовой помощи.

– Мы также помогаем Украине получить доступ к вакцинам. Деятельность COVAX, поддержанная ЕС, распределила значительное количество вакцин Украине. Я лично буду заниматься тем, чтобы ускорить поставку, – сказал Мишель.

В связи с этим Зеленский выразил надежду на ускорение вакцинации от Covid-19 в Украине.

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– Очень хочется, чтобы в Украине было много людей, которые хотят вакцинироваться…Пока что темпы не очень быстрые, но вакцина есть, – отметил президент.

Глава государства сообщил, что только в первый день в онлайн-очередь на вакцинацию записались более 40 тыс. украинцев.

Украина будет включена в первую очередь поставки вакцин от Covid-19 в рамках инициативы COVAX, о чем заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус.

Он отметил, что ВОЗ будет продолжать оказывать Украине свою поддержку для того, чтобы остановить передачу вируса и спасать жизни.

Фото: Офис президента

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