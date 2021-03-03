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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Уровень заболеваемости растет: за сутки в Украине 7 235 случаев коронавируса

По состоянию на утро 3 марта коронавирусом в Украине заболели еще 7 235 человек. За все время пандемии обнаружили 1 364 705 случаев коронавируса. В частности, заболели 429 детей и 319 медицинских работников.

коронавірус у світі

Не удалось побороть болезнь 26 397 гражданам, за день от опасного вируса погибли 185 людей. Также в больницу госпитализировали 3 486 человек.

За прошедшие сутки болезнь смогли побороть 5 118 украинцев, за все время пандемии — 1 182 036 людей.

Также провели 85 043 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР — 34 945, методом ИФА — 17 688, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 32 410).

Наибольшее количество заболевших коронавирусом зарегистрировали в городе Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.

Коронавирус в Украине 3 марта 2021: оперативная статистика МОЗ

Количество заболеваний в регионах

  • город Киев — 655 случаев;
  • Винницкая область — 577 случаев;
  • Волынская область — 201 случай;
  • Днепропетровская область — 234 случая;
  • Донецкая область — 213 случаев;
  • Житомирская область — 296 случаев;
  • Закарпатская область — 479 случаев;
  • Запорожская область — 219 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 640 случаев;
  • Киевская область — 427 случаев;
  • Кировоградская область — 85 случаев;
  • Луганская область — 47 случаев;
  • Львовская область — 403 случая;
  • Николаевская область — 197 случаев;
  • Одесская область — 309 случаев;
  • Полтавская область — 148 случаев;
  • Ровенская область — 217 случаев;
  • Сумская область — 132 случая;
  • Тернопольская область — 343 случая;
  • Харьковская область — 394 случая;
  • Херсонская область — 40 случаев;
  • Хмельницкая область — 295 случаев;
  • Черкасская область — 130 случаев;
  • Черновицкая область — 495 случаев;
  • Черниговская область — 59 случаев.

Коронавирус в Украине

За сутки по состоянию на утро 2 марта коронавирусом в Украине заболели 5 336 людей. Тогда болезнь смогли побороть еще 5 194 человека, за все время пандемии — 1176 918 людей. Однако опасное заболевание не смогли побороть 26 212 украинца, погибло 162 человека. 1 410 граждан Украины госпитализировали в больницы.

За сутки провели 54 994 тестов на Covid-19 (из них методом ПЦР — 27 407, методом ИФА — 14 483, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 13 104 тестов).

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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