Коронавирус в Украине 3 марта 2021: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на утро 3 марта коронавирусом в Украине заболели еще 7 235 человек. За все время пандемии обнаружили 1 364 705 случаев коронавируса. В частности, заболели 429 детей и 319 медицинских работников.
Не удалось побороть болезнь 26 397 гражданам, за день от опасного вируса погибли 185 людей. Также в больницу госпитализировали 3 486 человек.
За прошедшие сутки болезнь смогли побороть 5 118 украинцев, за все время пандемии — 1 182 036 людей.
Также провели 85 043 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР — 34 945, методом ИФА — 17 688, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 32 410).
Наибольшее количество заболевших коронавирусом зарегистрировали в городе Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.
Количество заболеваний в регионах
- город Киев — 655 случаев;
- Винницкая область — 577 случаев;
- Волынская область — 201 случай;
- Днепропетровская область — 234 случая;
- Донецкая область — 213 случаев;
- Житомирская область — 296 случаев;
- Закарпатская область — 479 случаев;
- Запорожская область — 219 случаев;
- Ивано-Франковская область — 640 случаев;
- Киевская область — 427 случаев;
- Кировоградская область — 85 случаев;
- Луганская область — 47 случаев;
- Львовская область — 403 случая;
- Николаевская область — 197 случаев;
- Одесская область — 309 случаев;
- Полтавская область — 148 случаев;
- Ровенская область — 217 случаев;
- Сумская область — 132 случая;
- Тернопольская область — 343 случая;
- Харьковская область — 394 случая;
- Херсонская область — 40 случаев;
- Хмельницкая область — 295 случаев;
- Черкасская область — 130 случаев;
- Черновицкая область — 495 случаев;
- Черниговская область — 59 случаев.
Коронавирус в Украине
За сутки по состоянию на утро 2 марта коронавирусом в Украине заболели 5 336 людей. Тогда болезнь смогли побороть еще 5 194 человека, за все время пандемии — 1176 918 людей. Однако опасное заболевание не смогли побороть 26 212 украинца, погибло 162 человека. 1 410 граждан Украины госпитализировали в больницы.
За сутки провели 54 994 тестов на Covid-19 (из них методом ПЦР — 27 407, методом ИФА — 14 483, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 13 104 тестов).