Вакцинация против коронавируса в Украине

Министерство здравоохранения стремится сформировать у украинцев коллективный иммунитет к Covid-19.

Этого можно достичь, уверяют в ведомстве, привив минимум 60% населения.

Однако в Украине, как и в мире в целом, существует недоверие к вакцинам против Covid-19 из-за распространения ложной информации.

Поэтому в Минздраве развенчали 10 самых распространенных фейков о коронавирусе.

Вакцина Covishield – это “генерик”, который не имеет ничего общего с вакциной Oxford/Astrazeneca

Это неправда. Covishield изготавливают в индийском Институте сыворотки крови (Serum Institute of India) по лицензии AstraZeneca.

По сути, Covishield – это та самая вакцина AstraZeneca, только изготовленная на индийском заводе. Она одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Разрешение на ее использование также дали Великобритания, Канада, Европейский Союз и Индия.

В Украине тоже тщательно изучили все документы, которые предоставил производитель, и 22 февраля 2021 года зарегистрировали эту вакцину для экстренного применения.

Индийский Институт сыворотки (Serum Institute) не имеет украинской национальной GMP-сертификации, а потому вакцину его производства нельзя применять

GMP (надлежащая производственная практика) – это процедура, которая гарантирует, что продукцию постоянно производят и контролируют по стандартам качества, которые соответствуют ее назначению.

Действительно, вакцина Covishield не имеет украинской национальной GMP-сертификации. Но она есть в Индии – стране, где ее изготовили. Индийской GMP-сертификации достаточно для того, чтобы применять эту вакцину в Украине.

По приказу Министерства здравоохранения №227 от 10 февраля 2021 года, при упрощенной процедуре регистрации вакцины для экстренного применения разрешается использовать GMP страны-производителя.

Из-за низкой эффективности вакцины Oxford/AstraZeneca ВОЗ рекомендует использовать ее только в чрезвычайных случаях, когда государство не может закупить качественный препарат

На самом деле все вакцины против Covid-19 зарегистрированы ВОЗ только для экстренного медицинского применения, то есть их можно использовать только в чрезвычайных ситуациях, например в период пандемии.

Пока невозможно вакцинировать всех желающих, ВОЗ рекомендует вакцину Oxford/AstraZeneca для медицинских работников и людей в возрасте 65 лет и старше.

Никаких оговорок, что эту вакцину можно применять только в случае крайней необходимости, ВОЗ не давала.

Даже если вакцина не имеет стопроцентной эффективности, это не значит, что после вакцинации граждане остаются незащищенными. Если после прививки этой вакциной вы все равно заболеете коронавирусной болезнью, ее течение будет гораздо легче, а вероятность получить осложнения – намного ниже.

В мире зафиксированы смертые случаи в результате вакцинации против Covid-19

В середине января появились сообщения, что вскоре после вакцинации Pfizer/BioNTech в Норвегии погибли 33 человека в возрасте 75 лет и старше. В сети также распространяется информация о случаях смерти пожилых людей или медперсонала в других странах.

Анализ, проведенный Всемирной организацией здравоохранения, показал, что летальные случаи соответствуют ожидаемому уровню смертности от различных причин для людей этого возраста и нет оснований считать, что они связаны с вакцинацией.

ВОЗ пока не зафиксировала ни одного случая смерти после прививки вакциной против коронавируса, заявляет експерт организации Марианджела Симао.

Люди заразились Covid-19 в результате вакцинации

Невозможно заразиться Covid-19 от вакцин, поскольку ни одна из них не содержит живого вируса, способного вызвать болезнь. Вакцины учат нашу иммунную систему распознавать и бороться с коронавирусом.

Иногда этот процесс может вызвать такие симптомы, как лихорадка. Это нормально и является признаком того, что организм создает защиту от вируса.

Если вскоре после вакцинации вы все же получили положительный тест на Covid-19, то, возможно, что на момент прививки уже были инфицированы коронавирусом, но не знали этого.

Вакцины Pfizer и Moderna вызывают сильный анафилактический шок

На самом деле сильную аллергическую реакцию после вакцинации фиксируют лишь в одном случае на сотни тысяч вакцинированных.

По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, в течение десяти дней со старта массовой вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech в США зафиксировали 11,1 случая тяжелых аллергических реакций на миллион введенных доз.

У большинства пациентов, которые имели реакцию, в прошлом была тяжелая аллергия на другие лекарства. В США во время прививок вакциной Moderna зарегистрировали 2,5 случаz аллергических реакций на миллион доз.

Вакцина Pfizer приводит к бесплодию у женщин

Распространяется утверждение, что якобы вакцина Pfizer/BioNTech научит иммунную систему организма атаковать белок синцитин, который участвует в формировании плаценты, а это, в свою очередь, приведет к бесплодию у женщин.

На самом деле, если вакцина может вызвать иммунный ответ против плацентарного белка, то же происходило бы во время заболевания Covid-19.

Это означало бы, что миллионы женщин детородного возраста во всем мире, которые переболели Covid-19 за последний год, не могут иметь детей. А это неправда.

Вакцина против коронавируса вызывает рассеянный склероз

На самом деле только в одном случае при испытании вакцины AstraZeneca сообщили, что у волонтера обнаружили рассеянный склероз, в другом – воспаление спинного мозга. В обоих случаях эксперты пришли к выводу, что болезнь не имела отношения к вакцинации.

мРНК-вакцины – генетическое оружие, которое меняет наши гены

мРНК-вакцины против Covid-19 никогда не попадает в ядро ​​клетки, где расположена наша ДНК. Это означает, что мРНК не может влиять или взаимодействовать с нашей ДНК любым образом. Зато мРНК-вакцины работают с природными защитными силами организма, чтобы безопасно выработать иммунитет к Covid-19.

Все индийские вакцины намного хуже европейских

Производство вакцин требует соблюдения чрезвычайно высоких стандартов качества, поэтому очень мало компаний могут запустить такие процессы.

В Индии работают более 3 тыс. фармкомпаний и более 10 тыс. фармпроизводств. Она занимает третье место на мировом фармрынке. Именно Индия обеспечивает примерно 65% мирового рынка вакцин.

Индийский Serum Institute, который производит AstraZeneca (CoviShield), – это крупнейшее предприятие мира по производству вакцин, которое экспортирует свою продукцию в 140 стран.

65% всех детей на планете хотя бы раз делали прививки вакциной от этого производителя. Препараты Serum Institute уже много лет используют в Украине.

Все вакцины от Serum Institute имеют соответствующее заключение Всемирной организации здравоохранения по качеству и безопасности.

Вакцинация против коронавируса в Украине

По состоянию на утро 3 марта 2021 года в Украине провели 6 888 прививок от коронавируса. За последние сутки вакцинировали еще 1 983 человека.

Больше всего украинцев вакцинировали в Донецкой области – 620 человек. Регион является лидером и по количеству прививок в течение последних суток – 220 человек.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Черниговская ОГА