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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Степанов объяснил, почему тяжелые формы Covid-19 встречаются все чаще

Клиническая картина коронавирусной болезни в Украине изменилась с начала пандемии.

Степанов объяснил, почему тяжелые формы Covid-19 встречаются все чаще

В эфире одного из телеканалов министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, почему в Украине все чаще встречаются тяжелые формы коронавируса, в частности среди молодежи.

— Когда мы говорим, что клиническая картина изменилась, это означает, что корреляция между лабораторными анализами и клиническим состоянием человека не такая, которая была раньше.

Если раньше у человека, находившегося в реанимации, мы видели и высокие цифры реактивного белка и других показателей, то сейчас уровень может быть низким, но в то же время состояние пациента достаточно тяжелое, — отметил Степанов.

Также министр объяснил, почему наблюдается острое протекание болезни.

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— Вирус мутирует. Это мы знаем только о мутации из Великобритании или ЮАР. Есть еще одна большая проблема — это когда люди не обращаются вовремя к врачу. Человек заболел, он уже все понял о Covid-19, как ему кажется, и считает, что не надо обращаться к врачу, а потом через неделю, на 9-10-й день, он уже в очень тяжелом протекании болезни с низкой сатурацией и кислородозависимостью, — сказал министр.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 3 марта коронавирусом в Украине заболели еще 7 235 человек. За все время пандемии обнаружили 1 364 705 случаев коронавируса. В частности, заболели 429 детей и 319 медицинских работников.

Наибольшее количество заболевших коронавирусом зарегистрировали в городе Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.

Фото: Depositphotos

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