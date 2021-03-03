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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Украина на пороге очередной волны Covid-19 — Радуцкий

В Украине после локдауна снова растет заболеваемость Covid-19 — это свидетельство того, что начинается новая волна коронавируса.

карантин в Україні

Об этом заявил в эфире одного из телеканалов председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

— Я думаю, что мы выходим на очередную волну по Covid-19. Это может остановить только вакцинация, которая обеспечит коллективный иммунитет, — подчеркнул нардеп.

По его мнению, украинцы немного расслабились после локдауна, даже депутаты в парламенте забывают надевать маски.

— Те две-три недели после зимнего карантина, когда мы имели послабление, люди расслабились, начали пренебрегать карантинными мероприятиями, поэтому начался рост, — объяснил Радуцкий.

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Еще один фактор, который он назвал, связанный с мутациями коронавируса и появлением новых симптомов.

Минздрав планирует до конца недели выйти на 10 тыс. вакцинаций от коронавируса в сутки.

Более того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил о планах до конца 2021 года вакцинировать бесплатно всех желающих.

Сейчас в Украине могут вакцинировать 5-7 млн ​​человек в месяц.

Фото: Depositphotos

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