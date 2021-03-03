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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

В Украине у больных Covid-19 начинают появляться новые симптомы — Радуцкий

В Украине у больных Covid-19 начинают появляться новые симптомы, которые были не свойственны раньше пациентам с коронавирусной инфекцией, что свидетельствует о мутации коронавируса.

коронавірус в україні

Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от Слуги народа Михаил Радуцкий в эфире одного из украинских телеканалов.

— Вирус мутирует, и мы видим по Ивано-Франковской области, там начали болеть больше молодых людей, детей. Появились новые симптомы, которые ранее не были характерны для Covid-инфекции: диарея, тошнота и т.д. — это те симптомы, которых не было раньше в Covid-19, — заявил он.

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Радуцкий также добавил, что эти признаки позволяют специалистам утверждать, что коронавирус понемногу мутирует.

Кроме этого нардеп заявил, что в Украине после локдауна снова растет заболеваемость Covid-19 — это свидетельство того, что начинается новая волна коронавируса.

По его мнению, украинцы немного расслабились после локдауна, даже депутаты в парламенте забывают надевать маски.

Фото: Depositphotos

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