По состоянию на среду, 3 марта 2021 года, стоимость биткоина превысила отметку $50 тыс.

Таким курс стал в 11.15, в течение дня цена криптовалюты продолжила расти до $51 тыс.

До этого криптовалюта стоила немного дешевле.

Ее стоимость держалась в пределах $47-49 тыс.

Курс биткоина

В 2020 году криптовалюта биткоин постоянно прибавляла в цене. К концу года этот процесс значительно ускорился.

В январе и феврале 2021-ого биткоин продолжил бить рекорды по стоимости.

По мнению экспертов, рост биткоина связан с тем, что американцы получили доступ к рынку. Кроме того, на это повлияла пандемия коронавируса.

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Источник: Coindesk