Вакцинация от коронавируса в Украине — СТАТИСТИКА на 4 марта 2021

В Украине за минувшие сутки вакцинировали 2 680 человек, всего с начала вакцинации в стране прививки получили 9 568 человек.
Сейчас все вакцинированные получили лишь по одной дозе.
За сутки наибольшее количество прививок сделали в Днепропетровской области (350 прививок), за весь период прививочной кампании — в Донецкой области (840 прививок).
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область — 60 прививок;
- Волынская область — 90 прививок;
- Днепропетровская область — 350 прививок;
- Донецкая область — 220 прививок;
- Житомирская область — 50 прививок;
- Закарпатская область — 30 прививок;
- Запорожская область — 50 прививок;
- Ивано-Франковская область — 54 прививок;
- Киевская область — 310 прививок;
- Кировоградская область — 80 прививок;
- Луганская область — 80 прививок;
- Львовская область — 60 прививок;
- г. Киев — 90 прививок;
- Николаевская область — 120 прививок;
- Одесская область — 100 прививок;
- Полтавская область — 70 прививок;
- Ровенская область — 200 прививок;
- Сумская область -40 прививок;
- Тернопольская область — 228 прививок;
- Харьковская область — 60 прививок;
- Херсонская область — 50 прививок;
- Хмельницкая область — 88 прививок;
- Черкасская область — 60 прививок;
- Черновицкая область — 40 прививок;
- Черниговская область — 100 прививок.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро четверга, 4 марта, в Украине обнаружили 1 374 762 случаев коронавируса.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.