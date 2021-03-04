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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

2 680 человек за сутки: статистика вакцинации от коронавируса в Украине

В Украине за минувшие сутки вакцинировали 2 680 человек, всего с начала вакцинации в стране прививки получили 9 568 человек.

2 680 человек за сутки: статистика вакцинации от коронавируса в Украине

Сейчас все вакцинированные получили лишь по одной дозе.

За сутки наибольшее количество прививок сделали в Днепропетровской области (350 прививок), за весь период прививочной кампании — в Донецкой области (840 прививок).

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область — 60 прививок;
  • Волынская область — 90 прививок;
  • Днепропетровская область — 350 прививок;
  • Донецкая область — 220 прививок;
  • Житомирская область — 50 прививок;
  • Закарпатская область — 30 прививок;
  • Запорожская область — 50 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 54 прививок;
  • Киевская область — 310 прививок;
  • Кировоградская область — 80 прививок;
  • Луганская область — 80 прививок;
  • Львовская область — 60 прививок;
  • г. Киев — 90 прививок;
  • Николаевская область — 120 прививок;
  • Одесская область — 100 прививок;
  • Полтавская область — 70 прививок;
  • Ровенская область — 200 прививок;
  • Сумская область -40 прививок;
  • Тернопольская область — 228 прививок;
  • Харьковская область — 60 прививок;
  • Херсонская область — 50 прививок;
  • Хмельницкая область — 88 прививок;
  • Черкасская область — 60 прививок;
  • Черновицкая область — 40 прививок;
  • Черниговская область — 100 прививок.

Вакцинация от коронавируса в Украине — СТАТИСТИКА на 4 марта 2021

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 4 марта, в Украине обнаружили 1 374 762 случаев коронавируса.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.

Фото: Pexels

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