Вакцинация от коронавируса в Украине — СТАТИСТИКА на 4 марта 2021

В Украине за минувшие сутки вакцинировали 2 680 человек, всего с начала вакцинации в стране прививки получили 9 568 человек.

Сейчас все вакцинированные получили лишь по одной дозе.

За сутки наибольшее количество прививок сделали в Днепропетровской области (350 прививок), за весь период прививочной кампании — в Донецкой области (840 прививок).

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область — 60 прививок;

Волынская область — 90 прививок;

Днепропетровская область — 350 прививок;

Донецкая область — 220 прививок;

Житомирская область — 50 прививок;

Закарпатская область — 30 прививок;

Запорожская область — 50 прививок;

Ивано-Франковская область — 54 прививок;

Киевская область — 310 прививок;

Кировоградская область — 80 прививок;

Луганская область — 80 прививок;

Львовская область — 60 прививок;

г. Киев — 90 прививок;

Николаевская область — 120 прививок;

Одесская область — 100 прививок;

Полтавская область — 70 прививок;

Ровенская область — 200 прививок;

Сумская область -40 прививок;

Тернопольская область — 228 прививок;

Харьковская область — 60 прививок;

Херсонская область — 50 прививок;

Хмельницкая область — 88 прививок;

Черкасская область — 60 прививок;

Черновицкая область — 40 прививок;

Черниговская область — 100 прививок.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 4 марта, в Украине обнаружили 1 374 762 случаев коронавируса.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.