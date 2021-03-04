Британский штамм коронавируса обнаружили в Украине

В Украине зарегистрировали два случая британского штамма коронавируса.
Информацию подтвердили в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней.
Оба случая мутации Covid-19 обнаружили у пациентов в Ивано-Франковске.
— Люди, которые пройдут вакцинацию, не заболевают “британским” коронавирусом.
А если они заболеют южно-африканским, кто-то из них, то болезнь пройдет легко. И никто из них не умрет, — заявила вирусолог Алла Мироненко.
Сейчас оба пациента находятся под наблюдением врачей.
Какие штаммы коронавируса циркулируют в Украине
В интервью в начале марта министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какие штаммы коронавируса циркулируют в Украине.
По его информации, речь идет исключительно о европейском штамме Covid-19, вроде испанского или итальянского.
Сейчас Минздрав отправляет образцы вируса в мировые лаборатории, где и определяется сходство с тем или иным штаммом.