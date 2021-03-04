Британский штамм коронавируса обнаружили в Украине

В Украине зарегистрировали два случая британского штамма коронавируса.

Информацию подтвердили в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней.

Оба случая мутации Covid-19 обнаружили у пациентов в Ивано-Франковске.

— Люди, которые пройдут вакцинацию, не заболевают “британским” коронавирусом. А если они заболеют южно-африканским, кто-то из них, то болезнь пройдет легко. И никто из них не умрет, — заявила вирусолог Алла Мироненко.

Сейчас оба пациента находятся под наблюдением врачей.

Какие штаммы коронавируса циркулируют в Украине

В интервью в начале марта министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какие штаммы коронавируса циркулируют в Украине.

По его информации, речь идет исключительно о европейском штамме Covid-19, вроде испанского или итальянского.

Сейчас Минздрав отправляет образцы вируса в мировые лаборатории, где и определяется сходство с тем или иным штаммом.