Украинцы смогут получить доступ к американским вакцинам против коронавируса не раньше сентября 2021 года.

Такой прогноз озвучил доктор Евгений Комаровский.

— Скорее всего, в сентябре жители Украины смогут за деньги купить себе Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и все, что угодно, — уточнил Евгений Комаровский.

По его словам, не стоит отказываться от вакцины CoviShield, это качественная и безопасная вакцина.

— Пока есть доступ к бесплатной вакцине CoviShield, пожалуйста, прививайтесь. Риск вакцинации однозначно в десятки, сотни раз меньше, чем риск перенести коронавирусную инфекцию, — добавил он.

При этом он оценил индийского производителя вакцины CoviShield.

— Serum Institute of India — это место, где производится от 60 до 65% всех вакцин мира. 60-65% всех детей мира получают эту вакцину. Это очень современное предприятие. И не удивительно, что AstraZeneca, которая искала на каких мощностях это все производить, выбрала его, — подвел итог Евгений Комаровский.

Вакцинация против коронавируса

Евгений Комаровский рассказал, можно ли заболеть коронавирусом после прививки.

По его словам, в случае повторного заболевания вакцина будет работать.

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Источник: Евгений Комаровский