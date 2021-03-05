Коммерческий рынок вакцин против коронавируса не появится в Украине раньше лета-осени 2021 года.

Об этом в эфире программы Право на владу заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Что касается коммерческого рынка вакцин, я убежден, исходя из переговоров с производителями, что раньше лета-осени он гарантированно не появится, — отметил Максим Степанов.

По его словам, компании-производители заключили сделки с правительствами стран до конца года, в мире сейчас не хватает вакцин.

При этом если какая-то компания захочет зайти со своей вакциной на рынок Украины, то правительство рассмотрит такой вариант и проведет необходимые процедуры.

— Любая компания, если она хочет завезти вакцину, она делает это официально, через лабораторное подтверждение, — добавил министр.

Вакцинация в Украине

В Украине с 24 февраля проходит вакцинация против коронавируса.

Чтобы мотивировать украинцев делать прививки, уколы сделали президенту Владимиру Зеленскому и главе Минздрава Максиму Степанову.

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Источник: Право на владу