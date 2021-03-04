Коллективный иммунитет к коронавирусу в Украине сейчас не более 20%. Такие данные анализа Киевской школы экономики, построенные на эпидемиологическом моделировании.

— Если мы сейчас посмотрим по выявленным случаям в Украине, то уровень иммунитета 4%. Однако мы и раньше заявляли, что это не является проблемой в Украине, поскольку это общемировая тенденция. Поэтому оценочный уровень — это 13-20%, заявил на брифинге руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

В то же время он отметил, что по оценкам ВОЗ, необходимо, чтобы коллективный иммунитет был на уровне 60-70%.

По данным последнего исследования, у людей, переболевших коронавирусом, иммунитет против Covid-19 может сохраняться в течение не менее девяти месяцев после выздоровления.

Из 370 человек, у которых развились антитела к SARS-CoV-2, 96% все еще имели их через этот промежуток времени.