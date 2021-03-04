Очередное пленарное заседание Верховной Рады 4 марта начнется в 10.00. Онлайн-трансляцию заседания можно посмотреть на сайте Факты ICTV

4 марта депутаты ВР рассмотрят законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и внесения соответствующих изменений в Уголовный Кодекс Украины.

Также нардепы обсудят проект Закона о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, по оформлению виз этими лицами.

В первом чтении также рассмотрят внесение изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения доходов от организации и проведения азартных игр.

На заседании 4 марта нардепы вынесут вопрос о нескольких изменениях в Законе о судоустройстве, связанных с введением электронной формы учета трудовой деятельности работников в первом чтении и с принятием Закона о разведке во втором.

Кроме этого депутаты обсудят внесение изменений в Государственный бюджет во втором чтении, касательно финансового обеспечения деятельности Центра микрохирургии глаза.

Закон об исчислении времени в Украине

Рада предварительно одобрила законопроект об отмене перехода на летнее время.

Если закон примут, вся Украина будет жить по одинаковым временем, а стрелки больше никогда не переводить.

Фото: Верховная Рада