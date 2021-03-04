В Украине с начала года зарегистрировали почти 53 тыс. импортных подержанных автомобилей.

Эта цифра в 4,4 раза превышает реализацию новых машин за этот же период.

В феврале в Украине зарегистрировали почти 33,7 тыс. легковых авто, 27,4 тыс. из которых – импортированные автомобили с пробегом.

В результате растаможивания транспортные средства, бывшие в эксплуатации, охватили более 81% первичного рынка легковых авто.

Марки автомобилей, которые в феврале растаможили больше всего:

Volkswagen (4 599 машины). Ford (2 609 машины). Renault (2 233 машины). Skoda (2 173 машины). Hyundai (1 775 машины).

Растаможивание автомобилей в Украине

18 февраля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении новый законопроект о растаможивании евроблях №4643-д.

После окончательного принятия закона стоимость растаможивания автомобилей в Украине снизится примерно на 2/3 и будет стоить не более € 1 тыс.

Источник: UkrAutoprom

Фото: ДФС