В Украине с начала года зарегистрировали почти 53 тыс. импортных подержанных автомобилей.
Эта цифра в 4,4 раза превышает реализацию новых машин за этот же период.
В феврале в Украине зарегистрировали почти 33,7 тыс. легковых авто, 27,4 тыс. из которых – импортированные автомобили с пробегом.
В результате растаможивания транспортные средства, бывшие в эксплуатации, охватили более 81% первичного рынка легковых авто.
Марки автомобилей, которые в феврале растаможили больше всего:
- Volkswagen (4 599 машины).
- Ford (2 609 машины).
- Renault (2 233 машины).
- Skoda (2 173 машины).
- Hyundai (1 775 машины).
Растаможивание автомобилей в Украине
18 февраля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении новый законопроект о растаможивании евроблях №4643-д.
После окончательного принятия закона стоимость растаможивания автомобилей в Украине снизится примерно на 2/3 и будет стоить не более € 1 тыс.
Источник: UkrAutoprom
Фото: ДФС