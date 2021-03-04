PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Тетяна Забожко |

Спрос на импортные б/у авто превысил продажи новых: 5 популярных марок

В Украине с начала года зарегистрировали почти 53 тыс. импортных подержанных автомобилей.

Розмитнення євроблях

Эта цифра в 4,4 раза превышает реализацию новых машин за этот же период.

В феврале в Украине зарегистрировали почти 33,7 тыс. легковых авто, 27,4 тыс. из которых – импортированные автомобили с пробегом.

В результате растаможивания транспортные средства, бывшие в эксплуатации, охватили более 81% первичного рынка легковых авто.

Марки автомобилей, которые в феврале растаможили больше всего:

  1. Volkswagen (4 599 машины).
  2. Ford (2 609 машины).
  3. Renault (2 233 машины).
  4. Skoda (2 173 машины).
  5. Hyundai (1 775 машины).

Растаможивание автомобилей в Украине

18 февраля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении новый законопроект о растаможивании евроблях №4643-д.

После окончательного принятия закона стоимость растаможивания автомобилей в Украине снизится примерно на 2/3 и будет стоить не более € 1 тыс.

Источник: UkrAutoprom

Фото: ДФС

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка