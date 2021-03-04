Рада уменьшила давление органов контроля за соблюдением законов о труде на работодателей

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, который совершенствует порядок государственного контроля за соблюдением законодательства о труде и занятости населения.

В частности, местные власти лишаются права контроля за соблюдением законов о труде.

Также принятый документ предусматривает уменьшение финансовой нагрузки на субъектов хозяйствования. Кроме того, принятый закон разграничивает государственный, внутренний и общественный контроль за соблюдением законодательства о труде.

В то же время документ предусматривает наказание за невыполнение требований органа, контролирующего соблюдение законодательства о труде. Поэтому если предписания должностных лиц органов госконтроля не будут исполняться или им будут препятствовать в их работе, то чиновникам грозит штраф в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 56 750 до 113 500 грн).

Закон №0958 by Віта Гірко on Scribd

Принятый закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Изменения в трудовом законодательстве

В феврале этого года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий введение в Украине электронных трудовых книжек.

В них будут отображаться персональные данные лица, страховой стаж, заработная плата, размер уплаченного единого взноса и другие данные.