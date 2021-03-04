Глава Госпродспоживслужбы Олег Рубан объяснил резкий рост количества больных в столице. За минувшие сутки в Киеве зафиксировали 686 случаев Covid-19.

По словам Рубана, увеличение количества больных связано с распространением инфекции в коллективах и семьях. Люди поздно обращаются за медицинской помощью. Из-за этого в больницах чаще диагностируют тяжелые и средней тяжести формы коронавируса.

— Сегодня реанимации города Киева загружены на 60%, показатели загрузки больниц — 30-40%.

Поэтому глава Госпродспоживслужбы советует сразу при наличии признаков заболевания обращаться к врачам.

Перейдут ли школы в Киеве и дистанционное обучение

Олег Рубан назвал условие, при котором школы в Киеве перейдут на дистанционное обучение. По словам Рубана, это произойдет в случае увеличения количества больных гриппом.

Если показатели заболеваемости будут высокими в классе, все ученики пойдут на карантин или изоляцию. Подробнее, будет ли дистанционное обучении в Киеве читайте на Фактах ICTV.