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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Резкий рост случаев Covid-19 в Киеве: Рубан назвал причину

Глава Госпродспоживслужбы Олег Рубан объяснил резкий рост количества больных в столице. За минувшие сутки в Киеве зафиксировали 686 случаев Covid-19.

коронавірус, карантин, маска

По словам Рубана, увеличение количества больных связано с распространением инфекции в коллективах и семьях. Люди поздно обращаются за медицинской помощью. Из-за этого в больницах чаще диагностируют тяжелые и средней тяжести формы коронавируса.

— Сегодня реанимации города Киева загружены на 60%, показатели загрузки больниц — 30-40%.

Поэтому глава Госпродспоживслужбы советует сразу при наличии признаков заболевания обращаться к врачам.

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Перейдут ли школы в Киеве и дистанционное обучение

Олег Рубан назвал условие, при котором школы в Киеве перейдут на дистанционное обучение. По словам Рубана, это произойдет в случае увеличения количества больных гриппом.

Если показатели заболеваемости будут высокими в классе, все ученики пойдут на карантин или изоляцию. Подробнее, будет ли дистанционное обучении в Киеве читайте на Фактах ICTV.

Источник: РБК-Украина

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