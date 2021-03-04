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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Ситуация ухудшается: в Украине за сутки обнаружили 10 057 случаев коронавируса

По состоянию на утро четверга, 4 марта, в Украине обнаружили 1 374 762 случаев коронавируса.

карантин в Україні

За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилась еще у 10 057 человек, из которых госпитализированы — 3 271.

За минувшие сутки выздоровели более 4,8 тыс. пациентов, летальных случаев — 194.

За вчера более 83 тыс. человек сделали тестирование на коронавирус.

Всего за все время пандемии в Украине:

  • выздоровели — 1186873;
  • летальных случаев — 26591.

Вакцинация в Украине

За три дня 100 тыс. украинцев записались в лист ожидания на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

Возможность записи на вакцинацию действует с 1 марта. Это стало разработкой Минздрава и Министерства цифровой трансформации, которое обеспечило техническую часть проекта.

Фото: Depositphotos

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