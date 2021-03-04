По состоянию на утро четверга, 4 марта, в Украине обнаружили 1 374 762 случаев коронавируса.
За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилась еще у 10 057 человек, из которых госпитализированы — 3 271.
За минувшие сутки выздоровели более 4,8 тыс. пациентов, летальных случаев — 194.
За вчера более 83 тыс. человек сделали тестирование на коронавирус.
Всего за все время пандемии в Украине:
- выздоровели — 1186873;
- летальных случаев — 26591.
Вакцинация в Украине
За три дня 100 тыс. украинцев записались в лист ожидания на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.
Возможность записи на вакцинацию действует с 1 марта. Это стало разработкой Минздрава и Министерства цифровой трансформации, которое обеспечило техническую часть проекта.