В переговорах с МВФ осталось достичь согласия по пяти пунктам — Шмыгаль

В переговорах с Международным валютным фондом осталось достичь согласия по пяти вопросам. Поэтому Украина рассчитывает на подписание соглашения на уровне персонала (staff level agreement) для выделения второго транша stand-by до июня.

Об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Осталось пять ключевых пунктов в работе с МВФ: снять в конце марта верхнюю границу цены на газ в 6,99 грн/куб и согласовать макропоказатели на 2022-2023 годы. Но есть еще три ключевых вопроса — судебная реформа (закон о Высшем совете правосудия), закон об усилении уголовной ответственности за незаполнение декларации или заполнение ее ненадлежащим образом, а также закон о НАБУ, — объяснил премьер.

Также глава правительства добавил, что у Украины есть время как минимум до марта, пока не закончится период фиксированной цены газа для населения.

Но до июня нужно как минимум достичь подписания соглашения на уровне персонала (staff level agreement).

Накануне советник главы Офиса президента Тимофей Милованов предполагал, что второй транш МВФ в размере $700 млн Украина может получить до лета.

Но для этого нужно выполнить часть обязательств, в частности решить проблемы с Высшим советом правосудия, НАБУ и Конституционным судом.