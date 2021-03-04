В Украине хотят запустить защищенную правительственную мобильную связь

В Украине планируют запустить защищенную правительственную мобильную связь.
О такой инициативе рассказал вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
— Мы хотим в этом году, вместе с Госспецсвязи, улучшить качество правительственную связь, заменить старые желтые телефонные терминалы на современные, а также начать запуск защищенной правительственной мобильной связи: разработать смартфоны с защищенной операционной системой. Это тоже будет выполнять роль правительственной связи, — сообщил Федоров.
По его словам, первые такие смартфоны появятся в Украине в конце 2021 года.
— Подобные решения работают в ряде стран, есть несколько вендоров, которые предлагают это. У каждого бренда есть свои кейсы, которые они приводят в пример, — отметил он.
Федоров добавил, что этот вопрос пока прорабатывают в Госслужбе специальной связи и защиты информации.
Электронные выборы в Украине
В феврале Михаил Федоров объяснил, в чем заключается проблема электронных выборов в Украине. По его мнению, причина не в технологии проведения, а в ментальности.
Для электронных выборов нужно доверие людей цифровому государству.