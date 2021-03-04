В Украине началась третья волна эпидемии коронавируса. Поэтому не исключено, что придется снова вводить локдаун.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Мы ежедневно видим рост количества больных коронавирусом. Поэтому необходимо констатировать, что началась третья волна эпидемии в Украине, — отметил премьер-министр на пресс-конференции по результатам первого года работы правительства.

Также Денис Шмыгаль отметил: как только большая часть областей перейдет в красную зону эпидемиологической опасности, скорее всего, придется возвращаться к введению локдауна, как это было раньше.

В то же время он подчеркнул, что очень не хотелось бы этого делать, но не нужно тешить себя иллюзиями, что вакцина всех спасет.

Кроме того, премьер также допустил возможность начала четвертой и пятой волны пандемии и добавил, что процесс вакцинации в мире займет не менее двух лет, в течение которых будет храниться необходимость соблюдения масочного режима.

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медицинская система Украины готова к третьей волне Covid-19. Но, по его мнению, преодолеть ее поможет вакцинация населения.

Также он напомнил, что для лечения больных Covid-19 в Украине перепрофилировали 542 медицинских учреждения, увеличили количество койко-мест до 69 500, из которых обеспечили кислородом 59 471 койку.