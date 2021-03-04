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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

От дифтерии, полиомиелита и столбняка: Украина получила вакцины для плановых прививок

Украина получила вакцины для плановых прививок по календарю на сумму около 16 млн грн.

Вакцина

Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

— На складах госпредприятия Укрвакцина находятся грузы с вакциной для профилактики полиомиелита (700 тыс. доз), профилактики дифтерии и столбняка (1,5 млн доз), профилактики коклюша, дифтерии и столбняка (600 тыс. доз), профилактики дифтерии и столбняка (300 тыс. доз), — отметила она.

По словам Светланы Шаталовой, все препараты поставят в регионы и на следующей неделе они станут доступными для населения.

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В Украине взрослые должны делать все прививки, что и дети, но с интервалом в несколько лет. В частности, самая главная прививка, которую нужно повторять каждые 10 лет — от дифтерии и столбняка.

Поэтому если прививку в детстве не делали, то необходимо сделать три инъекции для формирования иммунной защиты. Полный список обязательных вакцинаций для взрослых можно посмотреть в нашем материале.

Фото: Depositphotos

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