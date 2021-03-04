Начиная с 5 марта, Национальный банк Украины повысит учетную ставку до 6,5% с уровня 6%.

Показатель оставался неизменным еще с 12 июня 2020 года.

Таким образом НБУ обратил внимание на ускорение инфляции в начале 2021 года.

— В январе рост потребительских цен достиг 6,1% в годовом измерении. По нашим предварительным оценкам, инфляция продолжила ускорение и в феврале, — говорится в сообщении.

Не менее важную роль играет прогресс в переговорах с МВФ. По данным специалистов НБУ, благодаря этому Украина сможет поддерживать международные резервы на уровне около $30 млрд.

Отдельным фактором остается пандемия коронавируса, которая является одним из ключевых рисков для макрофинансовой стабильности страны.