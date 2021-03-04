Начиная с 5 марта, Национальный банк Украины повысит учетную ставку до 6,5% с уровня 6%.
Показатель оставался неизменным еще с 12 июня 2020 года.
Таким образом НБУ обратил внимание на ускорение инфляции в начале 2021 года.
— В январе рост потребительских цен достиг 6,1% в годовом измерении. По нашим предварительным оценкам, инфляция продолжила ускорение и в феврале, — говорится в сообщении.
Не менее важную роль играет прогресс в переговорах с МВФ. По данным специалистов НБУ, благодаря этому Украина сможет поддерживать международные резервы на уровне около $30 млрд.
Отдельным фактором остается пандемия коронавируса, которая является одним из ключевых рисков для макрофинансовой стабильности страны.