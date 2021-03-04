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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Тетяна Забожко |

Евро и доллар немного подешевели: курс валют на 4 марта

Национальный банк Украины понизил курс евро и доллара к гривне.

Долари, кредит МВФ

На четверг, 4 марта, НБУ установил курс 27,85 грн/1$.

На евро, по курсу на 4 марта, составляет на 33,56 грн/1€.

По сравнению со вчерашним днем, цена на российский рубль и польский злотый немного снизилась.

Курс валют в Украине от НБУ на 04.03:

  • $1 – 27,85 грн;
  • €1 – 33,56 грн;
  • 1 польский злотый – 7,40 грн;
  • 10 российских рублей – 3,77 грн.

курс валют 4 березня

Международные резервы НБУ

1 марта международные резервы НБУ составляли $28,6 млрд по сравнению с $28,5 млрд на середину месяца и $28,8 – вначале.

Это в четыре раза превышает плановый объем платежей правительства и Национального банка по внешней задолженности перед нерезидентами в 2021 году ($7,2 млрд), в том числе в пользу МВФ – $1,6 млрд.

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