Национальный банк Украины понизил курс евро и доллара к гривне.

На четверг, 4 марта, НБУ установил курс 27,85 грн/1$.

На евро, по курсу на 4 марта, составляет на 33,56 грн/1€.

По сравнению со вчерашним днем, цена на российский рубль и польский злотый немного снизилась.

Курс валют в Украине от НБУ на 04.03:

$1 – 27,85 грн;

€1 – 33,56 грн;

1 польский злотый – 7,40 грн;

10 российских рублей – 3,77 грн.

Международные резервы НБУ

1 марта международные резервы НБУ составляли $28,6 млрд по сравнению с $28,5 млрд на середину месяца и $28,8 – вначале.

Это в четыре раза превышает плановый объем платежей правительства и Национального банка по внешней задолженности перед нерезидентами в 2021 году ($7,2 млрд), в том числе в пользу МВФ – $1,6 млрд.