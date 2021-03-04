Национальный банк Украины понизил курс евро и доллара к гривне.
На четверг, 4 марта, НБУ установил курс 27,85 грн/1$.
На евро, по курсу на 4 марта, составляет на 33,56 грн/1€.
По сравнению со вчерашним днем, цена на российский рубль и польский злотый немного снизилась.
Курс валют в Украине от НБУ на 04.03:
- $1 – 27,85 грн;
- €1 – 33,56 грн;
- 1 польский злотый – 7,40 грн;
- 10 российских рублей – 3,77 грн.
Международные резервы НБУ
1 марта международные резервы НБУ составляли $28,6 млрд по сравнению с $28,5 млрд на середину месяца и $28,8 – вначале.
Это в четыре раза превышает плановый объем платежей правительства и Национального банка по внешней задолженности перед нерезидентами в 2021 году ($7,2 млрд), в том числе в пользу МВФ – $1,6 млрд.