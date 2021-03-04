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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Запрет дискриминационной рекламы по признаку пола — Рада сделала первый шаг

На заседании Рады 4 марта народные депутаты 266 голосами приняли в первом чтении и за основу законопроект №3427, который предусматривает внесение изменений в закон о рекламе, касающиеся противодействия дискриминации по признаку пола.

Верховна Рада

В документе в частности предлагается дать определение, что такое дискриминационная реклама и дискриминационная реклама по признаку пола, а также усилить ответственность за нарушение законодательства о рекламе и защите прав потребителей.

Принятие законопроекта является обязательством Украины по выполнению Конвенции ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Соглашения об ассоциации с ЕС.

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Вопрос дискриминации актуален во всем мире. Недавно компания Google обязалась выплатить $3,8 млн по делу о дискриминации по половому признаку. Во время проверки Минтруда США установило, что сотрудники мужского и женского пола, которые занимали должности программных инженеров в нескольких подразделениях компании, получали неодинаковые зарплаты.

В ведомстве также сообщили о расовой и гендерной дискриминации при трудоустройстве.

Фото: Dreamstime

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