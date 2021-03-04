В Украине вводят электронные трудовые книжки, которые позволят автоматизировать назначение пенсии и со временем отказаться от бумажного документооборота.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме №1217-IX, который Верховная Рада приняла 5 февраля 2021 года.

Благодаря внедрению электронных трудовых книжек урегулируется учет труда работников и автоматическое назначение пенсии по возрасту. Работник сможет просмотреть сведения о своем трудовом стаже через личный кабинет лица на сайте электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Таким образом планируют постепенно отказаться от бумажных трудовых книжек. Предполагается пятилетний переходный период, в течение которого в Государственный реестр должны быть внесены сведения из бумажных трудовых книжек. В течение этого времени будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма.

После того как работодатель внесет сведения о трудовой деятельности работника в Государственный реестр, он обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки работнику на руки под роспись.

Такие изменения уменьшат расходы работодателей на ведение бумажного документооборота, упростят доступ к информации о приобретенном стаже работников для назначения выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, прежде всего в случае временной утраты трудоспособности. Также устраняются возможные риски и негативные последствия утери трудовой книжки, ее физического повреждения и возможности фальсификации сведений.

Трудовые книжки

Кабмин предложил ввести в Украине электронные трудовые книжки в июне 2020 года. Тогда чиновники объяснили, что учет труда должен происходить в электронном виде.

Но работодатель сможет вносить информацию и в бумажную трудовую по желанию человека.