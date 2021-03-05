Вакцинация от коронавируса в Украине — СТАТИСТИКА на 5 марта

За сутки в Украине прививки от Covid-19 сделали 2 913 людям. По состоянию на 5 марта, общее количество провакцинированных составляет 12 481 человек.
Наибольшее количество прививок сделано в Донецкой области — 280, наименьшее в Черновицкой — 17.
Количество привитых в регионах за прошедшие сутки:
- Винницкая область — 210 прививок;
- Волынская область — 60 прививок;
- Днепропетровская область — 280 прививок;
- Донецкая область — 270 прививок;
- Житомирская область — 70 прививок;
- Закарпатская область — 80 прививок;
- Запорожская область — 50 прививок;
- Ивано-Франковская область — 99 прививок;
- Киевская область — 160 прививок;
- Кировоградская область — 90 прививок;
- Луганская область — 147 прививок;
- Львовская область — 80 прививок;
- Киев — 80 прививок;
- Николаевская область — 210 прививок;
- Одесская область — 140 прививок;
- Полтавская область — 70 прививок;
- Ровенская область — 70 прививок;
- Сумская область — 70 прививок;
- Тернопольская область — 230 прививок;
- Харьковская область — 100 прививок;
- Херсонская область — 70 прививок;
- Хмельницкая область — 110 прививок;
- Черкасская область — 70 прививок;
- Черновицкая область — 17 прививок;
- Черниговская область — 80 прививок.
Сейчас все вакцинированные получили только первую дозу препарата AstraZeneca (Covishild).
Вакцинация в Украине
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что коммерческий рынок вакцин от коронавируса появится в Украине не раньше лета-осени 2021 года.
По его словам, в мире пока не хватает вакцин, а компании-производители уже заключили контракты с правительствами стран до конца года.
Фото: КГГА