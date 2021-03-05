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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

12 481 человек: сколько украинцев сделали прививки от Covid-19

За сутки в Украине прививки от Covid-19 сделали 2 913 людям. По состоянию на 5 марта, общее количество провакцинированных составляет 12 481 человек.

вакцинація від коронавірусу

Наибольшее количество прививок сделано в Донецкой области — 280, наименьшее в Черновицкой — 17.

Количество привитых в регионах за прошедшие сутки:

  • Винницкая область — 210 прививок;
  • Волынская область — 60 прививок;
  • Днепропетровская область — 280 прививок;
  • Донецкая область — 270 прививок;
  • Житомирская область — 70 прививок;
  • Закарпатская область — 80 прививок;
  • Запорожская область — 50 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 99 прививок;
  • Киевская область — 160 прививок;
  • Кировоградская область — 90 прививок;
  • Луганская область — 147 прививок;
  • Львовская область — 80 прививок;
  • Киев — 80 прививок;
  • Николаевская область — 210 прививок;
  • Одесская область — 140 прививок;
  • Полтавская область — 70 прививок;
  • Ровенская область — 70 прививок;
  • Сумская область — 70 прививок;
  • Тернопольская область — 230 прививок;
  • Харьковская область — 100 прививок;
  • Херсонская область — 70 прививок;
  • Хмельницкая область — 110 прививок;
  • Черкасская область — 70 прививок;
  • Черновицкая область — 17 прививок;
  • Черниговская область — 80 прививок.

Сейчас все вакцинированные получили только первую дозу препарата AstraZeneca (Covishild).

Вакцинация от коронавируса в Украине — СТАТИСТИКА на 5 марта

Вакцинация в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что коммерческий рынок вакцин от коронавируса появится в Украине не раньше лета-осени 2021 года.

По его словам, в мире пока не хватает вакцин, а компании-производители уже заключили контракты с правительствами стран до конца года.

Фото: КГГА

Источник: Минздрав

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