Вакцинация от коронавируса в Украине — СТАТИСТИКА на 5 марта

За сутки в Украине прививки от Covid-19 сделали 2 913 людям. По состоянию на 5 марта, общее количество провакцинированных составляет 12 481 человек.

Наибольшее количество прививок сделано в Донецкой области — 280, наименьшее в Черновицкой — 17.

Количество привитых в регионах за прошедшие сутки:

Винницкая область — 210 прививок;

Волынская область — 60 прививок;

Днепропетровская область — 280 прививок;

Донецкая область — 270 прививок;

Житомирская область — 70 прививок;

Закарпатская область — 80 прививок;

Запорожская область — 50 прививок;

Ивано-Франковская область — 99 прививок;

Киевская область — 160 прививок;

Кировоградская область — 90 прививок;

Луганская область — 147 прививок;

Львовская область — 80 прививок;

Киев — 80 прививок;

Николаевская область — 210 прививок;

Одесская область — 140 прививок;

Полтавская область — 70 прививок;

Ровенская область — 70 прививок;

Сумская область — 70 прививок;

Тернопольская область — 230 прививок;

Харьковская область — 100 прививок;

Херсонская область — 70 прививок;

Хмельницкая область — 110 прививок;

Черкасская область — 70 прививок;

Черновицкая область — 17 прививок;

Черниговская область — 80 прививок.

Сейчас все вакцинированные получили только первую дозу препарата AstraZeneca (Covishild).

Вакцинация в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что коммерческий рынок вакцин от коронавируса появится в Украине не раньше лета-осени 2021 года.

По его словам, в мире пока не хватает вакцин, а компании-производители уже заключили контракты с правительствами стран до конца года.

Фото: КГГА