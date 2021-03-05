56% украинцев не имеют возражений против введения жесткого локдауна, если заболеваемость коронавирусом будет и дальше увеличиваться. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 2-3 марта социологической группой Рейтинг.

Противоположного мнения – 41% респондентов.

В то же время закрытие ресторанов, кафе и кинотеатров на время карантина поддерживают две трети опрошенных.

Однако почти 80% против остановки междугородного и городского общественного транспорта.

Основную ответственность за проведение вакцинации в Украине 45% украинцев возлагают на главу Минздрава, 22% – на президента, 10-11% – на Верховную Раду и главного санврача и 5% – на премьер-министра.

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Социологическая группа Рейтинг 2-3 марта провела опрос среди населения Украины в возрасте от 18 лет.

Всего было опрошено 2,5 тыс. респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Третья волна коронавируса в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль 4 марта заявил о начале третьей волны эпидемии коронавируса в Украине.

Он также не исключил возвращения к жесткому локдауну.

По его словам, это произойдет, если большинство областей перейдет в красную зону эпидемиологической опасности.