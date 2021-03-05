8 марта — значение праздника для украинцев и какие подарки они готовят

Большинство украинцев считают 8 марта праздником нежности, красоты и женственности. Так ответили 64% женщин и 45% мужчин во время соцопроса по случаю Международного женского дня.

Часть граждан назвала 8 марта — днем ​​борьбы за права женщин (38% мужчин и 28% женщин), а некоторые — пережитком прошлого (6% женщин и 19% мужчин).

Большинство представительниц прекрасного пола рассматривают 8 марта как возможность отдохнуть (36,5%). Мужчины же считают, что это повод уделить больше внимания своей избраннице (40%). Почти для 15% женщин и 8% мужчин это обычный день.

Почти половина опрошенных планирует дарить на Международный женский день цветы. И это удачный выбор, ведь четверть женщин ожидает именно этот подарок на праздник.

Лидерами среди вариантов подарков у мужчин также являются внимание, романтический ужин, возможность отдохнуть от домашних дел, косметика, духи и украшения.

Желание женщин распределились так: цветы, внимание мужчины, отдых от домашней работы, романтический ужин, путешествие, ювелирные украшения.

Подарки на 8 марта — что хотят и получат женщины

ї

Соцопрос проводился социологической группой Gradus 1 марта, размер выборки — 750 респондентов. Участники — жители городов с населением свыше 50 тыс. человек в возрасте от 18 лет.

8 марта — сюрприз от Укрпочты

Укрпочта анонсировала сюрприз в честь праздника 8 марта. По случаю Международного женского дня компания запускает марки в стиле ню.

На них будут изображены работы украинских художников, в частности Тараса Шевченко. Цена одной марки — 9 грн.