Для проведения вакцинации сывороткой от AstraZeneca есть ряд противопоказаний, которые назвал во время брифинга главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, это, прежде всего, повышенная чувствительность к веществу вакцины, указанной в инструкции к препарату.

— Во-вторых, это сопутствующие заболевания, которые сопровождаются лихорадкой. Однако незначительное повышение температуры или простуда не являются противопоказаниями для вакцинации, — отметил Ляшко и добавил, что в таком случае прививку можно делать, но после консультации врача.

Среди других противопоказаний он назвал тромбоцитотонию или нарушение свертываемости крови, а также ослабленный иммунитет.

Ляшко отметил, что таких случаях также нужна дополнительная консультация врача.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от коронавируса стартовала 24 февраля. Чтобы мотивировать делать прививки, их сделали первым лицам государства и известным украинцам.

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