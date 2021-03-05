Mobile в медийной интернет-рекламе: как вырос рынок за 2020

За 2020 года общий объем интернет-рекламы в Украине достиг 13,5 млрд грн — это на 7% больше по сравнению с предыдущим годом.

Комитет по вопросам интернет-рекламы обнародовал результаты исследования объема интернет-рекламы в Украине за 2020 год.

Доля mobile в медийной интернет-рекламе за прошедший год значительно выросла и достигла 63,6%.

По данным исследования, доля мобильного платного поиска за год увеличилась незначительно и составила 74%. В 2019 году этот показатель был на уровне 73%.

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Запрет дискриминационной рекламы

На заседании Верховной Рады 4 марта народные депутаты приняли в первом чтении и за основу законопроект №3427, который предусматривает внесение изменений в закон о рекламе, касающиеся противодействия дискриминации по признаку пола.

В документе, в частности, предлагается дать определение, что такое дискриминационная реклама и дискриминационная реклама по признаку пола, а также усилить ответственность за нарушение законодательства о рекламе и защите прав потребителей.

Источник: Комітет з питань інтернет-реклами