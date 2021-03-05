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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

Офис президента поблагодарил США за борьбу с олигархами

В Украине продолжится борьба с олигархами, и она будет проходить не только в плоскости уголовной ответственности. В стране планируют создать условия, которые позволят бизнесу развиваться в конкурентной среде.

Зеленський

Об этом 5 марта сообщили в Офисе президента, реагируя на введение санкций США против олигарха Игоря Коломойского.

— Каждое справедливое решение в этом направлении поможет Украине стать сильным и по-настоящему независимым государством. Мы неотступно будем двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером — США, — отметили в Офисе президента.

В то же время это позволит достичь экономического процветания и двигаться по пути евроатлантической интеграции.

Санкции против Коломойского

5 марта в США заявили о введении санкций против украинского олигарха Игоря Коломойского.

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На такие действия пошли из-за его причастности к коррупции.

Подробнее о санкциях против Коломойского читайте на Фактах ICTV.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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