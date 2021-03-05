С целью популяризации вакцинации против Covid-19 прививки от коронавируса сделали известные украинцы и врачи.

Их иммунизировали в прямом эфире программы Право на владу.

Среди звезд вакцинировались телеведущий Александр Педан, певица Руслана Лыжичко, спортсмен Сергей Конюшок и ведущая Наталья Мосейчук.

Кроме того, прививки получили врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова, президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров, врачи Елена Михно, Виталий Соколов, Екатерина Геля и Богдан Мельник.

Участников акции вакцинировали веществом CoviShield, за процессом следили специалисты. После прививки они чувствовали себя хорошо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksandr Pedan (@pedanos)

Вакцинация в Украине

Чтобы заинтересовать украинцев в вакцинации против коронавируса, прививку сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Иммунизация в стране началась 24 февраля.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Право на владу