С целью популяризации вакцинации против Covid-19 прививки от коронавируса сделали известные украинцы и врачи.
Их иммунизировали в прямом эфире программы Право на владу.
Среди звезд вакцинировались телеведущий Александр Педан, певица Руслана Лыжичко, спортсмен Сергей Конюшок и ведущая Наталья Мосейчук.
Кроме того, прививки получили врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова, президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров, врачи Елена Михно, Виталий Соколов, Екатерина Геля и Богдан Мельник.
Участников акции вакцинировали веществом CoviShield, за процессом следили специалисты. После прививки они чувствовали себя хорошо.
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Вакцинация в Украине
Чтобы заинтересовать украинцев в вакцинации против коронавируса, прививку сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Иммунизация в стране началась 24 февраля.
Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.
Источник: Право на владу