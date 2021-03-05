Перед долгими выходными накануне 8 марта в пятницу, 5 марта 2021 года, в Киеве образовались пробки, водители оценили их в 6 баллов. Ближе к 18.00 передвижение по части улиц столицы было осложнено.

Согласно карте, красным и бордовым цветом были обозначены большинство центральных улиц города и выезды со столицы.

Пробки наблюдались на Окружной дороге (возле метро Теремки и на пересечении с проспектом Леся Курбаса).

Также автомобили медленно передвигались по проспектам Победы (возле метро Берестейская), Степана Бандеры, Николая Бажана (район метро Вырлица), по улицам Стеценко, Семена Скляренко, Набережно-Луговой, Набережно-Рыбальской, Набережном шоссе и Гаванскому мосту.

Загруженным был и центр Киев. Пробка образовались на бульварах Дружбы народов, Леси Украинки, Тараса Шевченко, улицах Антоновича, Васильковской, Короленковской и Хрещатике.

Выходные на 8 марта

В связи с празднованием Международного женского дня в эти выходные украинцы будут отдыхать больше дней.

Праздник подарит гражданам еще один свободный день.

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