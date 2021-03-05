PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Перед 8 марта дороги Киева сковали пробки (КАРТА)

Перед долгими выходными накануне 8 марта в пятницу, 5 марта 2021 года, в Киеве образовались пробки, водители оценили их в 6 баллов. Ближе к 18.00 передвижение по части улиц столицы было осложнено.

Водій авто

Согласно карте, красным и бордовым цветом были обозначены большинство центральных улиц города и выезды со столицы.

Пробки наблюдались на Окружной дороге (возле метро Теремки и на пересечении с проспектом Леся Курбаса).

Также автомобили медленно передвигались по проспектам Победы (возле метро Берестейская), Степана Бандеры, Николая Бажана (район метро Вырлица), по улицам Стеценко, Семена Скляренко, Набережно-Луговой, Набережно-Рыбальской, Набережном шоссе и Гаванскому мосту.

Загруженным был и центр Киев. Пробка образовались на бульварах Дружбы народов, Леси Украинки, Тараса Шевченко, улицах Антоновича, Васильковской, Короленковской и Хрещатике.

пробки в Киеве 5 марта

Читайте
Перед 8 марта в Украину придет похолодание - синоптик

Выходные на 8 марта

В связи с празднованием Международного женского дня в эти выходные украинцы будут отдыхать больше дней.

Праздник подарит гражданам еще один свободный день.

Подробнее о выходных на 8 марта читайте на Фактах ICTV.

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка