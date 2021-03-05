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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в конце апреля — Минздрав

Показатели заболеваемости Covid-19 в Украине растут ежедневно, пик эпидемии ожидается в конце апреля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления в Верховной Раде.

женщина в маске

По его словам, Украина уже вступила в третью волну распространения коронавируса.

— Оценки ученых неутешительны: второй год пандемии может оказаться даже тяжелее предыдущего. Мы прогнозируем рост количества заражений до конца эпидсезона, ориентировочно — до конца апреля, — отметил Степанов.

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О начале третьей волны эпидемии коронавируса в Украине накануне заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он также не исключил введения жесткого локдауна.

По его словам, это произойдет, когда большая часть областей перейдет в красную зону эпидемиологической опасности.

Щмыгаль также допустил возможность начала четвертой и пятой волны пандемии и добавил, что процесс вакцинации в мире займет не менее двух лет.

Фото: Depositphotos

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