PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Сколько будет стоить вакцина против Covid-19 в частных клиниках — прогноз Шмыгаля

Коммерческая цена вакцин от коронавируса для населения составит от 300 до 1 200 грн. Такую стоимость прогнозирует премьер-министр Денис Шмыгаль.

вакцинація від ковід

Он объяснил, что сейчас цена этой вакцины у производителя Pfizer колеблется от $15 до $20. Но поскольку продолжаются испытания новых вакцин, производители быстро разворачивают мощности, то через несколько месяцев конкуренция будет очень высокая, что поможет сбалансировать рынок.

— Думаю, если вакцины от гриппа или дифтерии в коммерческом использовании стоят 300-1,2 тыс. грн, то вакцина от Covid-19 будет в этих же пределах, — предположил глава правительства.

В то же время Денис Шмыгаль не исключает, что цена вакцины на коммерческом рынке может составлять €1 тыс.

Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. Она будет проходить в пять этапов и является абсолютно бесплатной.

В то же время, по прогнозу министра здравоохранения Максима Степанова, коммерческий рынок вакцин против коронавируса не появится в Украине раньше лета-осени 2021 года.

Он объяснил, что компании-производители заключили соглашения с правительствами стран до конца года. Кроме того, сейчас в мире не хватает вакцин.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка