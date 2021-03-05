Сколько будет стоить вакцина против Covid-19 в частных клиниках — прогноз Шмыгаля

Коммерческая цена вакцин от коронавируса для населения составит от 300 до 1 200 грн. Такую стоимость прогнозирует премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он объяснил, что сейчас цена этой вакцины у производителя Pfizer колеблется от $15 до $20. Но поскольку продолжаются испытания новых вакцин, производители быстро разворачивают мощности, то через несколько месяцев конкуренция будет очень высокая, что поможет сбалансировать рынок.

— Думаю, если вакцины от гриппа или дифтерии в коммерческом использовании стоят 300-1,2 тыс. грн, то вакцина от Covid-19 будет в этих же пределах, — предположил глава правительства.

В то же время Денис Шмыгаль не исключает, что цена вакцины на коммерческом рынке может составлять €1 тыс.

Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. Она будет проходить в пять этапов и является абсолютно бесплатной.

В то же время, по прогнозу министра здравоохранения Максима Степанова, коммерческий рынок вакцин против коронавируса не появится в Украине раньше лета-осени 2021 года.

Он объяснил, что компании-производители заключили соглашения с правительствами стран до конца года. Кроме того, сейчас в мире не хватает вакцин.